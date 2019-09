SPAL - Lazio, la diretta: dove vedere la partita in tv e streaming

SPAL - LAZIO - Archiviata la sosta per le Nazionali, la Lazio riprenderà il campionato da Ferrara e dalla gara contro la SPAL, reduce da due sconfitte in altrettante partite: incontro da non sottovalutare e da prendere con le molle. Il match è in programma domenica 15 settembre alle ore 15:00. Per chi non potrà recarsi allo stadio e raggiungere così il Paolo Mazza di Ferrara, la partita sarà trasmessa in esclusiva da Sky, che metterà a disposizione i canali Sky Sport Serie A e Sky Calcio. Per gli abbonati, inoltre, il match sarà a disposizione - tramite Sky Go - anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet.

