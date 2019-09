Lazio, Acerbi titolare come Nesta: Francesco al top pure in Nazionale

Francesco Acerbi come Alessandro Nesta. Un difensore della Lazio al top e titolare anche in Nazionale. Era dai tempi dell’ex capitano che un calciatore biancocelesti non veniva schierato dal primo minuto al centro del reparto azzurro. Come riporta la rassegna di Radiosei, la data di riferimento è il 13 giugno 2002, Italia contro Messico nel Mondiale (sfortunato) in Giappone e Corea del Sud. Da lì a poco, Nesta avrebbe lasciato la Lazio per il Milan. Diciassette anni dopo, Acerbi è titolare nella squadra allenata da Roberto Mancini. Non ha fatto rimpiangere Chiellini e Romagnoli. E Inzaghi se lo tiene stretto perché un difensore così forte e dal rendimento continuo non si vedeva da tantissimo tempo.

Lazio, parla Tare: "Può essere il nostro anno, la squadra è forte"

CIES, la spesa nell'allestimento delle squadre europee: la Lazio e le altre

TORNA ALLA HOME PAGE