Sparta Rotterdam, esordio amaro per Durmisi: il derby va al Feyenoord

Giornata infuocata a Rotterdam dove è andato in scena il derby tra Feyenoord e Sparta. Sperava forse in un esordio migliore Riza Durmisi, l’ex biancoceleste è in prestito allo Sparta Rotterdam. È stato schierato in campo dal primo minuto ma non è riuscito, insieme ai compagni, a regalarsi la prima vittoria della sua nuova esperienza olandese. I derby se l’è aggiudicato il Feyenoord che ha sconfitto pesantemente i rivali vincendo 4 a 0.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

Atalanta, le solite lamentele di Gasperini: "Primo gol irregolare, cosa faceva il Var?"