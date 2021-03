Spezia, altro calciatore positivo al Covid: il comunicato della società

C'è un altro positivo al Coronavirus nel gruppo squadra dello Spezia. Si tratta di Estevez, come comunicato dallo stesso club tramite questo comunicato: "Lo Spezia Calcio comunica che, a seguito del ciclo di tamponi di controllo, il calciatore Nahuel Estevez è risultato positivo. Attualmente asintomatico, il centrocampista argentino è già in isolamento come previsto dal protocollo".