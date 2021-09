Spezia, Antiste: “La partita con la Lazio è stata uno shock”

Janis Antiste, nuovo attaccante dello Spezia arrivato in estate dal Tolosa, si è presentato quest'oggi ai tifosi in conferenza stampa. Il giovane attaccante francese, che ha trovato la sua seconda presenza domenica contro l'Udinese, ha detto sul suo approdo in Italia: "Ho molto apprezzato il calore dei tifosi dello Spezia, mi dà la carica sentire il loro appoggio. Tocca a noi ambientarsi e seguire le indicazioni del mister. Ho iniziato con la Lazio ed è stato uno shock, arrivavo dalla Ligue2 e la Serie A è di un altro livello. Per quanto riguarda il ruolo preferisco giocare attaccante centrale ma a seconda delle indicazioni del mister posso adattarmi a destra o a sinistra". Il classe 2002 ha raccontato il suo impatto con la Serie A, non di certo dei migliori. Antiste infatti ha fatto il suo esordio nel massimo campionato italiano durante Lazio-Spezia, gara stravinta è dominata dai biancocelesti per 6-1.