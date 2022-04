Spezia, Erlic non ci sarà contro la Lazio: il motivo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di PHOTOVIEWS

Il Torino va in vantaggio dopo soli 5 minuti nella partita contro lo Spezia. La squadra di Juric segna l'1-0 con Lukic da un calcio di rigore causato dall'intervento irregolare in area di Erlic su Sanabria. Non solo il difensore dello Spezia ha provato il penalty ma è stato anche ammonito. L'autore del fallo era già diffidato e quindi non potrà prendere parte alla partita contro la Lazio nel prossimo turno di campionato.