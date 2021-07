Spezia: focolaio Covid: sei giocatori e un membro dello staff positivi

Non c'è pace per lo Spezia. Dopo lo stop al calciomercato, la società ligure deve fare i conti anche con il Covid. Tramite un comunicato ufficiale sul proprio sito, il club ha comunicato la positività al coronavirus di sei giocatori e un membro dello staff di Thiago Motta. Bloccata l'attività sportiva per la squadra in ritiro a Prato allo Stelvio. Di seguito la nota: "Lo Spezia Calcio comunica che l'ultimo giro di tamponi effettuati dal gruppo squadra ha evidenziato la positività al Covid-19 di sei calciatori e di un membro dello staff".