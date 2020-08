Spezia - Frosinone, la squadra di Italiano approda per la prima volta in A

La serie B mette la parola fine anche a questa lunghissima stagione durata quasi 365 giorni. Nell’ultimo match alla fine è lo Spezia ad acciuffare la Serie A raggiungendo Benevento e Crotone. Nella gara di ritorno al Picco la squadra di Nesta ha fatto di tutto per ribaltare il risultato dell’andata firmato dalla rete di Gyasi. Ottimo primo tempo degli ospiti che però non riescono a trovare la via del gol che arriva al minuto 61’ con Rohden. I ciociari ci provano fino all’ultimo ma alla fine la squadra di Italiano per la prima volta dalla prossima stagione giocherà in Serie A.

