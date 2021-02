Spezia, il ds Meluso sulla gara contro la Roma: "Mi sono accorto subito del cambio in più"

Di quanto accaduto nel match tra Roma e Spezia di Coppa Italia certamente si parlerà anche in futuro. I giallorossi hanno infatti subito la sconfitta a tavolino, oltre che quella sul campo, a causa di un errore nelle sostituzioni: sei invece di cinque come dice il regolamento. Il ds dei liguri, Mauro Meluso, è tornato a parlare del fatto ai microfoni di Sky Sport: "Cambio di troppo? Ero in panchina e il team manger si era accorto del cambio in più. Inizialmente ci siamo chiesti se in Coppa Italia ci fosse la possibilità di un cambio in più".

Morrison: "Derubai Rooney per portare a cena fuori la mia famiglia"

Calciomercato Lazio, contatti tra il Dortmund e Strakosha. E ai tedeschi piace un altro "italiano"...

TORNA ALLA HOMEPAGE