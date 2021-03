Spezia, Piccoli: “Contro la Lazio partita importante. Lavoreremo duro”

Roberto Piccoli, autore del gol che ha aperto le marcature nello scontro diretto con il Cagliari, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per presentare il prossimo match di Serie A contro la Lazio. Queste le parole dell'attaccante dello Spezia: "In questi quindici giorni sarà importante lavorare per non perdere il ritmo partita che è una cosa importantissima. Sono molto contento per i miei compagni che vanno in nazionale, soprattutto per Ricci che va con la maggiore, chiamata meritatissima. Lui è un ragazzo bravissimo sotto tutti i punti di vista ed è molto forte. Noi lavoreremo forte per prepararci a questa partita importante”.