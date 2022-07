Spezia, Provedel ancora assente anche nella seconda amichevole

TUTTOmercatoWEB.com

Ivan Provedel rimane l'obiettivo numero uno della Lazio. La società biancoceleste, dopo aver acquistato Maximiano ha bisogno di un secondo e la scelta è ricaduta proprio sull'estremo difensore dello Spezia. I due club sono a lavoro per trovare l'intesa ma intanto il classe '94 ancora una volta non è stato impiegato in amichevole. I liguri nel pomeriggio sono scesi in campo contro il Bochum e per difendere i pali è stato scelto Zoet. Anche nell'amichevole precedente, contro il Gherdëina, in campo non era sceso Provedel ma Zovko.

Il giocatore e la società si sono accordati per non giocare queste amichevoli in attesa di capire quale sarà il suo futuro. L'obiettivo del giocatore è quello di venire alla Lazio ma i due club devono ancora trovare l'accordo.