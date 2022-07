Calciomercato Lazio, Provedel rimane l'obiettivo numero uno per la porta

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - La Lazio vuole Ivan Provedel. Continuano le trattative per portare a Sarri un secondo portiere dopo l'arrivo di Maximiano. Per i biancocelesti il profilo giusto è quello del portiere in scadenza con lo Spezia. Secondo la rassegna stampa di Radiosei, anche Immobile starebbe facendo la sua parte, così come per Romagnoli. L'estremo difensore vuole vestire biancoceleste: ha già accettato la proposta di 1.2 milioni di euro per cinque anni. In questi giorni c'è stato un sondaggio per Terracciano, ma niente di più. Forse una mossa er cercare di abbassare il prezzo con i liguri. Il braccio di ferro sarà estenuante, ma alla fine le società collaboreranno.