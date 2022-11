Spezia, sospiro di sollievo per Dragowski: l'esito degli esami diagnostici

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Buone notizie in casa Spezia. Dopo lo spavento durante la partita di ieri in casa del Verona in cui si è temuto un infortunio di elevatissima entità, questa mattina Bartlomiej Dragowski, è stato sottoposto agli esami diagnostici. Secondo quanto riporta il club ligure attraverso una nota sul sito ufficiale "tali esami hanno escluso fratture ossee e hanno evidenziato una lussazione della caviglia destra per la quale è stato necessario intervenire con una prima immobilizzazione dell'arto. Il calciatore è stato sottoposto questa mattina a valutazione ortopedica, ma esami più approfonditi potranno essere eseguito solo in seguito alla stabilizzazione del quadro della caviglia infortunata". Sarà quindi necessario attendere i prossimi controlli per scoprire i tempi di recupero, quel che è certo è che il portiere salterà il Mondiale.