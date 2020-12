Sport di base, Spadafora fiducioso: "A gennaio possibile ripartenza"

Il ministro dello sport Vincezo Spadafora si è detto fiducioso sulla ripartenza dello sport di base già a partire da gennaio. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport: “Se in queste settimane tutto andrà come speriamo, a partire da gennaio lo sport potrà ripartire, esattamente come le scuole. Ovviamente si tratterà di una ripartenza graduale ed il dipartimento per lo Sport è quotidianamente in contatto con il Cts per raggiungere quest’obiettivo. Abbiamo fatto tutto il possibile per lo sport di base. Forse abbiamo commesso qualche errore nei primi momenti, quando la pandemia ci ha colto di sorpresa, ma poi siamo stati molto bravi“.