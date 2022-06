Sport System, la Lazio sarà host di un ambizioso progetto

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Image Sport

RASSEGNA STAMPA - La Capitale ospita “Sport System” europeo e la Lazio sarà host dell'evento. Si terrà domenica 5 giugno, dalle 9.30 alle 13.30, e si farà il punto sugli oltre 30 progetti realizzati nell’ultimo quinquennio nel quadro del programma Erasmus Plus Sport della Commissione Europea. Si discuterà anche di progetti di inclusione sociale, di promozione di stili di vita sani e di integrazione della disabilità attraverso lo sport. Possibilità di collaborazione per la società biancoceleste che avrà a che fare con altri club europei come Sporting Lisbona, Olympiakos Pireo, Bayer Leverkusen, Stella Rossa, Ferencvaros, Levski Sofia, Everton, Bohemians, Wisla Cracovia e Aalborg. Presente Philippe Boudillon, patron di quel Racing club di Parigi che portò il primo pallone ai fondatori del club biancoceleste, nella prima sede di Via Valadier. In rappresentanza del sodalizio ci saranno il vice presidente vicario della Polisportiva Lazio Federico Eichberg e la presidente della Fondazione S.S.Lazio 1900 Gabriella Bascelli.