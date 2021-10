Stadi di proprietà, Michetti apre: "Se Lazio e Roma presentano progetti seri..."

Sono ancora ore caldissime nella Capitale che aspetta ancora di capire chi sarà il suo primo cittadino. Enrico Michetti, candidato sindaco di Roma per il centrodestra, in attesa di scoprire come andrà a finire, ha partecipato al confronto tra candidati sindaci nella trasmissione televisiva "Porta a porta" su Rai1. Queste le parole del noto politico, intervistato meno di un mese fa anche dalla nostra redazione, in merito alla questione stadi di proprietà per Lazio e Roma: "Se le società presenteranno dei progetti seri, sono pronto a indire una conferenza dei servizi preliminare in 30 giorni e se non ci sono profili ostativi a portare la delibera in consiglio comunale per l'ottenimento del pubblico interesse sia per la Lazio che per la Roma e a farlo 100 giorni. E per tutti gli impianti sportivi che si ritenga di realizzare secondo questo metodo e questa procedura".