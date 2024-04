Stadio Flaminio, Baglio (consigliera): "Una ferita aperta. Non so se in cinque anni..."

Anche la Consigliera dell'Assemblea Capitolina, Valeria Baglio, è intervenuta nel corso dell'evento 'Lo Stadio Flaminio al centro di una visione strategica dello sport a Roma', organizzato questa mattina presso Palazzo Valentini, da Federsupporter per lo sport e per il sociale. L'argomento centrale del dibattito è stato ovviamente quello dello Stadio Flaminio, per il quale il presidente della Lazio Claudio Lotito ha rivelato di voler presentare entro i primi di maggio un progetto in Campidoglio, trovando un'apertura anche da parte dell'Assessore Onorato:

"Serve rendere la pratica accessibile a tutti. Il Flaminio è una ferita aperta per Roma. C'è una situazione di degrado da sanare per riconsegnare un luogo storico dello Sport. Negli scorsi anni la vicenda è stata complicata dai vincoli. Serve una collaborazione di tutti i soggetti coinvolti per ritornare ad essere un punto di riferimento per la nostra città. Grazie al sindaco Gualtieri e all'assessore Onorato si è sviluppata una centralità di eventi sportivi nella Capitale. Se tutte le figure coinvolte, l'amministrazione per prima, collaborano sono convinta che il Flaminio troverà il posto che merita in questa strategia. Tutto ciò che è stato messo in moto va nella direzione del recupero del Flaminio. Si trova in una zona fondamentale e centrale di Roma vicino ad altri palazzetti e stadi. Non so se riusciremo in questi primi cinque anni a mettere le prime pietre ma vogliamo governare ancora per altri cinque anni ed in dieci anni vogliamo riuscirci".