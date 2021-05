Stadio Lazio, L'Espresso: "Vitek vuole offrire Tor di Valle a Lotito"

Il progetto dello stadio della Lazio potrebbe subire una svolta importante. Radovan Vitek, imprenditore ceco, sta concretizzando l'acquisto dei terreni a Tor di Valle dove sarebbe dovuto sorgere il nuovo stadio della Roma. La proprietà giallorossa però non è più intenzionata a far sorgere il nuovo impianto lì, nonostante i tentativi dell'imprenditore di convincere i Friedkin. Stando a quanto riportato da L'Espresso, Vitek, oltre a intentare una causa contro il club, starebbe ora pensando di offrire la suddetta area a Claudio Lotito per lo stadio della Lazio. Le intenzioni del presidente biancoceleste erano inizialmente quelle di farlo sorgere nella zona della Val Tiberina, dove però gli scarsi collegamenti pubblici rendono difficile l'opera. L'altra ipotesi è quella di ridare vita all’ippodromo costruendo un impianto multifunzionale in modo da liberare l’area comunale di Capannelle.