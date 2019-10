Stellone: "Milan? Pioli scelta giusta, ma è un gradino sotto la Lazio"

“I cambi in panchina? Ormai siamo abituati, in Italia dopo sei partite se non arrivano i risultati vieni messo sulla graticola. Non è giusto, ma è così. Bisognerebbe dare tempo, soprattutto quando c’è un allenatore nuovo”. A parlare così a Tuttomercatoweb è Roberto Stellone. L'allenatore parla anche della scelta del Milan di esonerare Giampaolo e affidarsi a Pioli: "Quando c’è l’allontanamento di un allenatore non è bello. Giampaolo negli ultimi anni stava facendo benissimo. Al Milan ha avuto carenze di risultati e prestazioni. Non ha avuto molto tempo. Pioli è esperto, ha fatto bene ovunque sia stato. Mi dispiace per Giampaolo, sono invece contento per Pioli”. Stellone, tuttavia, pensa che i meneghini siano ancora un cantiere aperto e li vede parecchio indietro nelle gerarchie: “Squadra giovane che ha cambiato tanto. Oggi non è ai livelli di Juve, Inter, Napoli oppure Lazio, Roma e Atalanta. Lo vedo un gradino sotto queste”.

LAZIO, FOCUS SU LAZZARI

LAZIO, LE PAROLE DI ZEMAN

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOMEPAGE