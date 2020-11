Stipendi Serie A, la Figc concede 15 giorni in più ai club per i pagamenti

Si è tenuto oggi il consiglio federale per prendere una decisione riguardo i pagamenti degli stipendi dei calciatori di Serie A. Come riporta Gazzetta.it, è stato deciso di prorogare di quindici giorni la scadenza, che slitta così al primo dicembre. Resta invece il 16 dicembre la data ultima per le retribuzioni più basse riguardanti il mese di giugno 2020.

