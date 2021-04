Striscia la Notizia, il servizio sul Faminio in stato d'abbandono. Frongia: "Presto buone notizie"

Lo stadio Flaminio continua a versare in uno stato d'abbandono. Nella puntata di Striscia la Notizia in onda questa sera è stato mostrato un servizio di Jimmy Ghione, che ha visitato dall'interno l'ex impianto sportivo. L'incuria la fa da padrona: erba alta, porte rotte, fili dell'elettricità praticamente in aria, spazi enormi, in cui magari mettere piscine o campi, rimasti vuoti. Ghione ha chiesto spiegazioni direttamente all'assessore allo Sport, Daniele Frongia: "Ultimamente abbiamo fatto opere di bonifica e messa in sicurezza. Futuro? È arrivata una proposta molto interessante qualche mese fa. Ci stiamo lavorando, rivediamoci tra un po', tra un paio di mesi, e magari vi daremo una notizia positiva".

Lazio, nuovo joystick biancoceleste per Lucas Leiva: con un testimonial speciale - FOTO

Serie A, ipotesi del Governo: ritorno dei tifosi allo stadio dal primo maggio

TORNA ALLA HOMEPAGE