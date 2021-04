Lazio, nuovo joystick biancoceleste per Lucas Leiva: con un testimonial speciale - FOTO

Come tanti altri giocatori professionisti, anche Lucas Leiva, nel tempo libero, è un abile giocatore di videogame. Il centrocampista della Lazio ha ricevuto oggi un nuovo joystick per la PlayStation nuovo di zecca e in completo stile biancoceleste con tanto di nome e numero. Il brasiliano lo ha mostrato per la prima volta pubblicando la foto con un testimonial speciale: suo figlio Pedro Lucas.