Stromboli, eruzione del vulcano: turisti in fuga si gettano in mare. Paura tsunami - VIDEO

Una potente, potentissima esplosione. Un boato che ha squarciato il silenzio di Stromboli prima della pioggia di lapilli e delle colate di lava dal vulcano. La Protezione Civile Regionale è già attivata visto che le esplosioni e la caduta di materiale ha già provocato diversi incendi nell'isola. I traghetti sono rientrati per far salire i turisti sulle barche abbandonare l'isola mentre il fumo ha coperto il Sole. Tanti i turisti che si sono gettati in mare per la paura. E adessa la psicosi dello tsunami ha preso piede fra la gente. Questo nonostante la Guardia Costiera, pur acconsentendo all'evacuazione, ha ribadito che non c'è pericolo imminente. Non si registrano al momento persone ferite, in attesa di aggiornamenti.