Sturm Graz, l’allenatore: “Contro la Lazio serve una cosa”

Lo Sturm Graz arriva nel migliore dei modi al match di Europa League contro la Lazio. I bianconeri, infatti, hanno vinto la loro gara di campionato contro l'Austria Vienna, consolidando il secondo posto in classifica. Al termine della sfida vinta 3-0, il tecnico Ilzer si è proiettato verso la gara contro i biancocelesti in programma giovedì alle 18:45. Queste le sue parole: "La partita contro l'Austria Vienna ci ha dato fiducia. Dobbiamo fidarci di noi stessi per riuscire a vincere contro la Lazio".