Sturm Graz - Lazio, la società ricorda l’appuntamento sui social - FOTO

Poche ore separano la Lazio dal terzo incontro in Europa League. Questo pomeriggio, allo Stadion Graz Liebenau alle 18:45, i biancocelesti affronteranno lo Sturm. Un mix di emozioni accompagna Sarri e i suoi ragazzi verso la sfida, il cui esito sarà determinante per il prosieguo nella competizione. C’è voglia di rivalsa e di dimostrare il valore di questa squadra, sarà fondamentale mantenere altissima la concentrazione per evitare di fare gli stessi errori del passato. Le aquile avranno bisogno del supporto dei propri tifosi e per questo la società ha voluto ricordare, attraverso i canali social ufficiali, l’appuntamento con il consueto post del “Matchday”

