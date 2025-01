Supercoppa italiana, il Milan ribalta la Juve: buona la prima per Conceicao

TUTTOmercatoWEB.com

Il Milan batte la Juventus e raggiunge la finale di Supercoppa italiana contro l'Inter. Gli uomini di Thiago Motta, in vantaggio per gran parte del match, sono caduti sul repentino uno-due rossonero che in soli 4 minuti ha ribaltato la rete iniziale di Yildiz. Buona la prima per Conceicao: il gol di Pulisic e l'autorete di Gatti regalano al tecnico portoghese la prima vittoria sulla panchina del Milan. Lunedì 6 gennaio sarà quindi una finale anche a tinte biancocelesti, con Inzaghi e Conceicao che si ritroveranno di fronte per quello che sarà il primo derby del 2025.