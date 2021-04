Superlega, Capua: "I giocatori faticheranno ad accettarla"

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Pino Capua ha parlato così della Superlega: “La FIGC e le altre istituzioni devono difendere i valori del calcio, che non può essere relegato a una dozzina di club che vuole sfruttare tutto il proprio potere economico e mettere da parte i valori di questo sport. Tutto il mondo gli si è rivoltato contro. L'augurio è che tutto ciò non avvenga, i campionati non avrebbero più senso e la passione dei tifosi si spegnerebbe. La reazione che ha avuto l'Uefa è stata talmente forte che i giocatori non so come possano accettarla, essendo privati di giocare in Champions, campionati e nazionali. Inter, Milan e Juve non potranno giocare in Serie A, se la vicenda andrà avanti, l'Uefa toglierà a queste squadre e alle altre che compongono la Superlega la possibilità di giocare nelle coppe e nei campionati ".

