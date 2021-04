Lazio, Mancini: "Lo scudetto del duemila fu unico. Quel giorno lo stadio..."

"Ricordo l'attesa di un Olimpico pieno, eravamo convinti andassimo allo spareggio con la Juve ". Ha ripercorso così Roberto Mancini, ct della Nazionale, le emozioni dello scudetto vinto con la Lazio nel duemila. In un'intervista riportata dalla rassegna stampa di Radiosei, Mancini ha ricordato quanto fosse insperato quel campionato vinto sulla Juve, dopo aver recuperato 9 punti di svantaggio, un vero e proprio premio: "Fu il risarcimento meritato per il titolo buttato via l'anno prima con il Milan ".

