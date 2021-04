Sacchi: “Superlega? Sarebbe un circo. Il calcio piace perché è di tutti”

“La Superlega va contro lo sport e il calcio. Può diventare un circo”. Senza mezze misure Arrigo Sacchi, che in un'intervista riportata dalla rassegna stampa di Radiosei, esprime tutto il suo rammarico in una lunga riflessione su quello che ha portato alla creazione della Superlega. “Il calcio è bello perchè universale e di tutti, ma il business e altre componenti lo hanno trasformato”. Troppi pochi controlli delle istituzioni calcistiche dunque sui conti e sulle operazioni dei club, che hanno portato a tutto per questo per Sacchi. “Bisogna mettere da parte gli interessi economici e parlare di calcio, senza arrivare a compromessi economici ”. Inter, Juve e Milan rischiano l'esclusione dalla Serie A, ma Sacchi non immagina un futuro campionato senza di loro: “Così come non immagino una Superlega con i club più ricchi al mondo ”.

Perez: "Superlega? Magari anche con Roma e Napoli. Salviamo il calcio"

Klopp: "Superlega? Comprensibile la rabbia dei tifosi. Futuro? Vedremo..."

TORNA ALLA HOME PAGE