Superlega, Schweinsteiger: “Una competizione che distruggerà il calcio”

Bastian Schweinsteiger, ex centrocampista del Bayern Monaco e campione del mondo con la Nazionale tedesca nel 2014, ha espresso la sua opinione in merito alla nuova Superlega. Questo il suo pensiero tutt'altro che ottimista pubblicato su Twitter: "Se la Super Lega sarà realizzata, distruggerà il calcio così come lo conosciamo coi suoi campionati nazionali e questo è un pensiero molto triste per me”.