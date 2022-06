Superlega, Laporta: "Progetto vivo, disposti a negoziare con la UEFA"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

Sono partiti in 12, sono rimasti in 3, ma la Superlega è ancora viva. Nonostante l'uscita di 9 club fondatori, Barcellona, Real Madrid e Juventus continuano a credere nel progetto. Joan Laporta, presidente blaugrana, durante la cerimonia di presentazione dell’accordo tra la sua società e l’Agenzia delle Nazioni Unite specializzata nella gestione dei rifugiati (UNHCR) ha dichiarato: "Al momento non abbiamo un formato di competizione della Superlega, è un processo lungo, ma serve a rendere l’Europa consapevole che ci sono “club-stato” che stanno alterando la competizione. C’è la piena disponibilità a negoziare con la UEFA e penso che le asperità saranno finalmente appianate e si stabilirà un dialogo. Ci sono molte notizie confuse sulla Superlega. Il modello? Darà valore alla meritocrazia e alla capacità di partecipazione di tutte le squadre".