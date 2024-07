Svizzera, Xhaka sorpreso: "Non ho mai visto l'Italia così in difficoltà"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

"Non ho mai visto l’Italia così in difficoltà sul campo come contro di noi". Ha esordito così Granit Xhaka, intervenuto in conferenza stampa a qualche giorno dalla gara con l'Inghilterra valevole per i quarti di finale. Il capitano degli elevetici è rimasto sorpreso in negativo dalla prestazione degli azzurri e dalla conseguente eliminazione della Nazionale da Euro2024 e, proseguendo la sua analisi, ha aggiunto: "Abbiamo vinto ancor prima di scendere in campo, come fecero lor con noi tre anni fa".

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE