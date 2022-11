Tacchinardi deluso dalla Roma: "Sono come lo scorso anno"

Fonte: TMW Radio

Si è chiusa ieri la prima fase della stagione. Dopo 15 giornate la Serie A, come tutti gli altri campionati per club, lascia spazio ai Mondiali in Qatar. Si tornerà direttamente nel 2023. Alessio Tacchinardi è intervenuto a TMW Radio dando alcuni giudizi sul percorso delle squadre. Tra chi l'ha meno convinto c'è la Roma di Mourinho (attualmente settima): "La delusione del campionato? Fino a un mese fa la Juventus, per il resto tutto normale. La Roma è da alti e bassi come l'anno scorso".