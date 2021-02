Tacchinardi: “Lazio, con il Bayern serviva un’altra partita. E con il Bologna...”

Ai microfoni di TMW, Tacchinardi è tornato sulla gara giocata dalla Lazio con il Bayern Monaco: "E' stata una sorpresa in negativo col Bayern, non ha fatto vedere personalità. Si può uscire col Bayern ma devi giocartela in maniera diversa. Ho visto giocatori contratti, compreso Immobile. Ma perché? E' solo bello e stimolante giocare contro squadre forti, non devi avere paura. Ora col Bologna bisognerà tirare fuori personalità".