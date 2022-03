Tacconi, le critiche a Immobile: "Alla Lazio gol a palate, in Nazionale è ridicolo"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Balti Touati/PhotoViews

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, Stefano Tacconi ha analizzato il diverso rendimento collezionato da alcuni giocatori in Nazionale. Tra questi c'è Ciro Immobile, aspramente criticato dall'ex portiere. Di seguito le sue parole, a partire dalla sconfitta dell'Italia contro la Macedonia del Nord: “Eliminazione? Continuo a dire che devono togliere la legge Bosman. Troppi soldi. Chi non rende se ne va, non questo via vai di firme. Dopo questa pandemia si vedono ancora calciatori che chiedono più soldi. È una vergogna. Ci sono troppi interessi, pochi giocatori italiani ma devi farli giocare. La Nazionale di Vicini venne costruita per arrivare ai mondiali del 90. Qualcosa va cambiata, proprio nella testa dei calciatori. Nella Lazio, Immobile fa gol a palate, nella Nazionale è ridicolo. Secondo me i giocatori si sottovalutano. Abbiamo perso con la Macedonia, ma stiamo scherzando?”.

