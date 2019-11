Tancredi Palmeri: "Lazio delusione europea più grande. Inzaghi obbligato al 4° posto?"

Una sorpresa in negativo, delusione inaspettata. La sconfitta della Lazio contro il Celtic ha praticamente condannato i biancocelesti all'uscita dall'Europa League, che resta appesa a un sottilissimo filo di speranza. Di questo ha scritto il giornalista e volto noto di Tuttomercatoweb.com, Tancredi Palmeri, in un post pubblicato sul suo profilo Twitter: "È sicuramente la Lazio la delusione più grossa in Europa League. Con lei Cksa Mosca e Besiktas. Ma mentre le altre due erano solo favorite per la qualificazione, la Lazio invece con un buon sorteggio poteva sperare nelle semifinali. Inzaghi ora obbligato al quarto posto?".

È sicuramente la Lazio la delusione più grossa in Europa League. Con lei Cksa Mosca e Besiktas. Ma mentre le altre due erano solo favorite per la qualificazione, la Lazio invece con un buon sorteggio poteva sperare nelle semifinali.

Inzaghi ora obbligato al quarto posto? — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) November 8, 2019

