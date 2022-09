Tanti auguri Gabbo, un bacio al cielo: oggi avrebbe compiuto 41 anni

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Il 23 settembre non sarà mai una giornata come le altre per i tifosi della Lazio. Si tratta di una data che va a toccare la sensibilità di tutti coloro che si riconoscono in questo ideale. Infatti ricade il compleanno di Gabriele Sandri (meglio noto come Gabbo), sostenitore laziale venuto a mancare l'11 novembre 2007 a soli 26 anni in seguito ai tragici fatti della stazione di servizio di Badia al Pino. Si stava recando a Milano per seguire la sua squadra del cuore impegnata a San Siro contro l'Inter, ma purtroppo non è mai arrivato alla scala del calcio. Nonostante siano passati quasi 15 da quel triste giorno, il suo sorriso è ancora impresso nei cuori e sulle bandiere dei tifosi biancocelesti che non lo hanno mai dimenticato. Oggi avrebbe compiuto 41 e il solo pensiero fa venire un forte senso di nostalgia. Tanti auguri Gabbo, un bacio al cielo.