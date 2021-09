Tanti stranieri in Serie A, Tenore: "Con decreto crescita Italia paradiso fiscale"

Mario Tenore, fiscalista e Of Counsel dello studio Pirola-Pennuto-Zei di Milano, ha parlato a TMW Radio del decreto crescita: "I benefici che trovano applicazione quando un club ingaggia un calciatore preveniente dall'estero rappresentano benefici sotto gli occhi di tutti. Questo dopa il mercato estero rispetto a quello italiano. Nel caso in cui un giocatore provenga dall'estero e non sia stato mai tesserato da un club italiano, troverà una detassazione del 50%. Solo metà del compenso sarà dunque soggetta alla tassazione del reddito. Non è un incentivo specifico per il calcio, è un regime che ha applicazione su tutti i lavoratori dipendenti o autonomi che entrino o rientrino in Italia. In questo momento l'Italia è un vero e proprio paradiso fiscale, che fa concorrenza a tanti paesi, anche dell'UE e a pochi chilometri come Montecarlo, nell'attirare i grandi capitali".