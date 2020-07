Tegola Juventus, infortunio e stagione finita per Douglas Costa

La Juventus perde una pedina fondamentale per il finale di stagione. Sarri dovrà fare a meno di Douglas Costa per le prossime partite. L’esterno brasiliano è stato sottoposto questa mattina a risonanza magnetica che ha evidenziato una lesione di secondo grado del muscolo adduttore lungo della coscia destra. Tra 2 settimane verrà nuovamente rivalutato. Ennesimo infortunio nella carriera del numero 11, la sua presenza è a rischio anche per la fase finale della Champions League.