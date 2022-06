Terraneo: "Lazio? Serve sinergia tra Sarri e il progetto. Carnesecchi è..."

L'ex giocatore e d.s. della Lazio Giuliano Terraneo si è espresso su Maurizio Sarri e sul nuovo progetto. E su Carnesecchi...

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di TuttoSalernitana.com

La stagione della Lazio si è da poco conclusa con un buon quinto posto raggiunto dai ragazzi di mister Sarri. Finite le vacanze sarà ora di rimboccarsi le maniche e tornare al lavoro per preparare il prossimo campionato. Intanto la società si muove sul mercato e oltre ai già noti nomi di Alessio Romagnoli e Marcos Antonio, la Lazio è in trattativa per Marco Carnesecchi dell'Atalanta. Il giovane portiere è un profilo molto gradito a Giuliano Terraneo, ex estremo difensore e direttore sportivo della Lazio tra gli anni '80 e '90, che ai microfoni della Gazzetta Dello Sport ha rivelato che, tra i giovani portieri, è quello che lo ha stupito maggiormente. Non sono mancate dichiarazioni anche sulla gestione di Maurizio Sarri, in particolar modo Terraneo si è espresso sul rapporto tra le idee del tecnico e il progetto societario, secondo lui ancora distanti e per il quale sarà fondamentale l'operato della dirigenza.