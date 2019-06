Terremoto Roma: scala 3.7, spunta il video sull'A24. A Colonna crepe e scuole chiuse

AGGIORNAMENTO 14:15 - 24/06 - A Colonna, il paesino più colpito, scuole chiuse. La Protezione Civile ha rassicurato sulla solidità delle struttura lesionate in cui sono ben visibili le crepe. Intanto è spuntato il video del terremoto sull'A24, che conferma l'intensità della scossa percepita dai romani. (CLICCA QUI PER IL VIDEO O ATTENDI IL CARICAMENTO A FONDO ARTICOLO)

AGGIORNAMENTO 23:43 - Da Colonna arrivano le prime parole del Sindaco, Fausto Giuliani: "Stiamo facendo delle verifiche perché qualche edificio in centro risulta lesionato. Per ora non abbiamo segnalazioni di feriti. C'è stata tanta paura in paese, stanno tutti in strada", riporta Mediaset. A Roma la Metro C, dopo le verifiche tecniche, ha ripreso il servizio.

AGGIORNAMENTO 23:10 - Non si registrano al momento danni, nonostante le numerose segnalazioni dei cittadini. Permane chiusa la Metro C per verifiche tecniche. L'epicentro è stato individuato con precisione in località Colonna, 23 km dal centro della capitale. Profondità del sisma 9.3 km. Ripetiamo la magnitudo: 3.7.

AGGIORNAMENTO 23:00 - Le prime informazioni dell'INGV parlano di una forte scossa di magnitudo 3.7 fra il Lazio e l'Abruzzo (precisamente località Zagarolo). Chiusa la Metro C per verifiche tecniche. Si segnala gente in strada a Roma sud e ai Castelli Romani.

Terremoto a Roma. Intorno alle 22.45 una scossa della durata di 5 secondi è stata avvertita nella Capitale. Si attendono info su intensità, epicentro ed eventuali danni. Il sisma è stato avvertito fino al litorale Tirrenico.

IN AGGIORNAMENTO...