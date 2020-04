Timm Klose, gaffe a luci rosse: pubblica una screen e tra le pagine spunta Pornhub

Ai tempi del Coronavirus in molti sono alla ricerca di un passatempo per trascorrere le interminabili giornate chiusi in casa. Anche i giocatori, lontani dai centri sportivi e senza la possibilità di allenarsi con il resto dei compagni, devono reinventare il proprio tempo libero nei modi più svariati. Quali? I più classici: dirette sui social, videogiochi, libri, serie tv… E proprio una serie tv voleva consigliare il difensore del Norwich Timm Klose, solo omonimo dell’ex bomber della Lazio. Peccato che, nella sua storia Instagram, lo schermo del computer mostrava una finestra di troppo che non è passata inosservata ai follower più attenti. Dov’è il problema, direte voi. Che il 31enne svizzero non si è accorto di aver lasciato aperta, proprio accanto a quella di Netflix, anche la pagina di Pornhub. Il celebre sito per adulti, di recente salito alla ribalta in Italia per aver offerto gratuitamente un mese di abbonamento al servizio Premium agli italiani colpiti dall’emergenza Coronavirus. Una gaffe social che Klose, pur rimuovendo la storia, non ha fatto in tempo ed evitare. Il siparietto, infatti, è diventato virale scatenando tantissimi commenti: “Sembra che Klose si stia godendo la quarantena”, uno dei più condivisi. Così come: “Timm Klose, senza calcio, si tiene comunque occupato”. Non sono mancati consigli: “Ricorda sempre di chiudere le finestre, Timm”. Siamo sicuri che la prossima volta starà più attento.

Looks like Timm Klose is enjoying lockdown🤣#ncfc pic.twitter.com/szZIAhoqlm — Canary Cast (@CastCanary) March 31, 2020

