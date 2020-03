Tokyo 2020, il Cio: "Sul rinvio decisione entro 4 settimane"

AGGIORNAMENTO ORE 19.30 - Il CIO ha pubblicato un comunicato ufficiale su Tokyo 2020: "Il CIO, in pieno coordinamento con il Comitato organizzatore di Tokyo 2020, le autorità giapponesi e la città di Tokyo, avvierà discussioni approfondite sulla situazione sanitaria mondiale e il suo impatto sui Giochi olimpici, tra cui il possibile rinvio. Il Cio è fiducioso di portare a termine queste discussioni entro le prossime quattro settimane. La cancellazione dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020 non risolverà alcun problema. Pertanto, la cancellazione non è all'ordine del giorno".

L'Europeo è stato rinviato al 2021, mentre le Olimpiadi per ora rimangono in programma nel prossimo luglio e agosto. Il CIO sta valutando la possibilità di uno spostamento, tanto che l'ANSA da ambienti sportivi internazionali ha appreso la seguente notizia: "Si va verso un rinvio dell'Olimpiade di Tokyo, che si terrà comunque nel 2020". Il comitato olimpico internazionale sostiene: "Tokyo 2020 non risolve nessun problema o aiuta nessuno, perciò la sua cancellazione non è in agenda".