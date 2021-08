Tokyo 2020, le gare della notte: l'Italia sfida la Serbia per le semifinali

Se negli sport individuali l'Italia ha raggiunto traguardi inimmaginabili, in quelli di squadra si può dire che non abbia fatto nemmeno il minimo sindacale. La scherma non è andata a medaglia, stessa cosa per il basket e il volley maschile che si sono fermati oggi ai quarti di finale. Domani c'è la possibilità di invertire la rotta: sia la pallavolo femminile che la pallanuoto maschile affronterà la Serbia ai quarti. Ecco tutti gli impegni degli italiani in gara nella notte.

