Tommaso Inzaghi: “Mio padre ama la Lazio e la amerà per sempre”

I tifosi hanno preso d'assalto anche il suo profilo dopo aver appreso che mister Inzaghi non sarà l'allenatore della Lazio ma dell'Inter. Allora il figlio di Simone, Tommaso, ha deciso di rispondere a chi in queste ore sta contestando la scelta del tecnico: "Mio padre ama la Lazio e la amerà per sempre. (Scrivo questo per le persone che mi stanno scrivendo che si permettono di dire determinate cose, di solito sorvolo). È stato con voi anche quando nessuno sarebbe rimasto. Ha vinto per voi quando nessuno avrebbe potuto vincere. Molte storie d'amore non finiscono come devono ma il sentimento che c'è stato per 20 anni rimane e rimarrà per sempre".