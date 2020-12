Torino, il contrappasso di Cairo: "Mandato ai legali per tutelare immagine società"

Il Torino è ultimo in classifica con soli 6 punti in 12 giornate. Giampaolo per il momento rimane sulla panchina granata, nonostante il clima intorno alla squadra non sia dei migliori, come testimoniano le scelte di formazione nella partita contro la Roma. La società però non sopporta le critiche della stampa e passa al contrattacco: "Il Torino FC comunica di aver dato mandato ai propri legali per tutelare l’immagine della Società e dei suoi tesserati in merito alle illazioni, infondate e destabilizzanti, apparse in questi ultimi giorni". Il contrappasso dantesco ripensando a quanto accaduto poco più di un mese fa alla Lazio, attaccata senza soluzione di continuità dalla Gazzetta dello Sport di Urbano Cairo.

