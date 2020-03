Torino, il paziente 1 è di nuovo positivo. Era stato dichiarato guarito...

Sarebbe dovuto uscire dall'ospedale in questi giorni, dopo essere guarito dall'infezione da Coronavirus. Parliamo del paziente 1, il primo caso di persona contagiata dal Covid - 19 a Torino: un quarantenne rimasto in isolamento per diverso tempo. L'uomo, dopo lunghe cure, era finalmente risultato negativo al test e dichiarato "guarito". Come riporta il sito Repbblica.it però, un tampone di controllo eseguito ieri ha evidenziato ancora un basso grado di positività. Il porfessor Giovanni Di Perri, virologo e responsabile Malattie infettive all'Amedeo di Savoia, rassicura: "In questi casi è abbastanza normale che ci sia una fase di oscillazione fra negatività e positività. Succede in tutte le infezioni".

