Torino, la contestazione a Cairo prosegue su un camion: “Ridateci il Toro”

Nonostante la prima vittoria con Nicola nello scontro salvezza contro il Cagliari, la contestazione dei tifosi del Torino nei confronti di Urbano Cairo non si ferma. I supporters granata, stanchi dei pessimi risultati degli ultimi anni, continuano a manifestare il loro disappunto nei confronti del patron, anche a distanza. La tifoseria ha affittato un camion porta cartellone che girerà per Milano, città dove Cairo vive e lavora, nei prossimi giorni. Sul veicolo spunta un messaggio chiaro per il numero uno granata: "Vogliamo tornare a sognare: ridateci il Toro!. #restituisciiltoro".