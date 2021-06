Torino, la Roma offre 15 milioni per Belotti. Cairo: "Offerta provocatoria"

Non è piaciuta per niente al presidente del Torino Urbano Cairo l'offerta che la Roma ha messo sul piatto per il gallo Belotti. Come riportato da Tuttosport infatti l'attaccante ha il contratto in scadenza e sembra non voglia rinnovare con il Toro. I giallorossi bisognosi di una punta hanno quindi preparato l'assalto offrendo 15 milioni. Troppo poco per il patron che ha parlato di 'Offerta provocatoria' e per cedere il numero 9 vuole almeno 30 milioni.

