Torino-Lazio, dopo 27 anni Sarri può eguagliare il record di Zeman

Vincere aiuta a vincere e farlo in momenti di difficoltà, come contro il Bologna, porta maggiori convinzioni e aspirazioni. Sia nella passata stagione, sia in quella attuale il campionato della Lazio inizia con una vittoria che proietta la squadra, e Maurizio Sarri, verso la partita di questa sera contro il Torino con maggiore voglia di portare a casa i tre punti. Una sfida ostica e difficile, ma che in casa Lazio significherebbe sfatare un tabù che dura ormai da 27 anni. E' dai tempi di Zdenek Zeman, infatti, che un allenatore non vince le prime due giornate del campionato per due stagioni consecutive e oggi Sarri ha l'occasione di eguagliare quel record. Dei tanti tecnici che intervallano il boemo e il toscano, infatti, nessuno è stato in grado, da quanto esistono i 3 punti a partita, di eguagliare quanto fatto Zeman nelle stagioni 1994-1995 e 1995-1996.

INIZI A CONFRONTO - Nel primo anno di Sarri entrambe le vittorie sono arrivate in rimonta, segnando 9 gol e incassandone solo 2. Un avvio da grande squadra che con l'1-3 all'Empoli e il 6-1 allo Spezia si è portata a casa 6 punti. L'avvio di questa stagione è stato più complicato, ma alla fine anche in questo caso è arrivata la vittoria per 2-1 contro il Bologna che proietta il tecnico a un passo da questo record.

Insolito, invece, è l'inizio di Zeman nel 1994 con la sua Lazio che, vincendo 0-1 a Bari e 3-0 contro il Torino, segna 4 gol mantenendo la rete inviolata, una novità per il calcio super offensivo che metteva in campo. Nella stagione successiva Zeman si ripete, confermando quanto di bello visto in quella precedente, la sua squadra segna 5 gol e ne subisce solo 1, nelle partite vinte per 4-1 contro il Piacenza e per 0-1 contro il Cagliari.

TORINO - Il Torino, dunque, rappresenta un'altra grande occasione per Sarri di fare la storia della Lazio. Il tecnico vuole regalare a se e all'ambiente un altro grande avvio. La partita con i granata, visti anche i precedenti, sarà complicata per i biancocelesti che, però, hanno le carte in regola per vincere e regalarsi questo nuovo record.